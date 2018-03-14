Ангела Меркель стала канцлером в четвертый раз подряд

Бундестаг в четвертый раз подряд утвердил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии.

Об этом 14 марта сообщает AFP News. Голосование было тайным и неожиданностей не принесло — заранее было известно, что большинство депутатов поддерживают кандидатуру Меркель, которую внес на рассмотрение парламента президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Отметим, 12 марта Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с Олафом Шольцем подписали коалиционное соглашение на следующие четыре года (именно на такой срок избирается канцлер в Германии).