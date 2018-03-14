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14.03.2018 12:12

Google запретит рекламу «крипты»

Вслед за Facebook запретить на своих площадках рекламу криптовалют и бинарных опционов намерена компания Google. 

Об этом 14 марта сообщает Bloomberg. Ввести запрет на размещение рекламы «крипты», ICO и бинарных опционов Google планирует с начала июня 2018 года. Эта мера призвана противодействовать распространению информации о нерегулируемых и спекулятивных финансовых продуктах с высокими рисками. 

Напомним, в начале 2018-го решение о запрете на своих платформах рекламы криптовалют приняла компания Марка Цукерберга Facebook Inc. Как объяснили свое решение в руководстве глобальной социальной сети, многие компании, размещающие рекламу «крипты» и ICO, работают недобросовестно, а на все еще формирующемся криптовалютном рынке много мошенников. 

Бинарный опцион ( также «цифровой опцион», «опцион «всё или ничего») – договор, согласно которому в зависимости от выполнения оговоренных условий в оговоренное время покупатель либо получает фиксированный доход (премию), либо не получает ничего. Часто бинарные опционы обозначают как ставки на положительный или отрицательный исход события (например, роста или падения курса валют или ценных бумаг).

 

 


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