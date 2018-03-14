Штат Центра управления парковками сокращают почти вдвое

В Центре управления парковками (ЦУП) идет сокращение штата более чем на 100 человек. Ранее вице-губернатор Игорь Албин грозил такими мерами, если КРТИ не получит возможности штрафовать неплательщиков.

Информацию об увольнениях «Фонтанке» 14 марта подтвердил глава ЦУП Владислав Бакулин. На конец года в ведомстве было 280 человек, под сокращения попали 112. По словам Бакулина, речь идет как о фиксирующих нарушения работниках, так и о парковщиках — в связи с автоматизацией работы.

Напомним, накануне было объявлено, что 20 городских и перехватывающих стоянок с 15 марта переводят на автоматический режим.

19 февраля стало известно, что Контрольно-счетная палата насчитала у ЦУП 34 млн «лишних» зарплат: столько ушло сотрудникам, которые фиксируют нарушения по оплате парковки в центре города. При этом возможности начислить штрафы у КРТИ по-прежнему нет, из-за чего город недополучил более миллиарда рублей. Игорь Албин сообщил, что если эта ситуация затянется, в ЦУП начнутся сокращения. 14 марта глава комитета Сергей Харлашкин в очередной раз сообщил, что необходимые изменения в КоАП Госдума должна рассмотреть весной. На создание пилотной зоны платных парковок из бюджета Петербурга с 2014 по 2016 год было потрачено около 300 миллионов рублей.