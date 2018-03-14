ФАС не исключила роста цен после отмены внутреннего роуминга
Антимонопольщики не исключают, что следствием их борьбы за отмену роуминга будет рост цен для потребителей.
«Они попробуют переложить это на наши плечи. Посмотрим, как это будет сделано», – заявил глава петербургского УФАС Вадим Владимиров в ходе пресс-конференции 14 марта. На такие действия антимонопольное ведомство «посмотрит отрицательно», – уточнил он. «Но давайте не будем загадывать», – добавил Владимиров.
Напомним, антимонопольщики предписали операторам устранить «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах» при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. Первоначально ФАС требовала от «большой четверки» операторов отменить национальный роуминг к декабрю 2017 года. Однако с тех пор срок несколько раз переносили. За последние две недели антимонопольщики возбудили дела за необоснованное повышение цен в роуминге в отношении МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома». Если подозрения ФАС подтвердятся, операторам может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.