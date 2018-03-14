Петербурженка пришла к соседям с рассказом об умершем муже, через полчаса супруг нашел ее под окнами

В больнице после падения из окна жилого дома на улице Ворошилова оказалась молодая женщина, которая за полчаса до происшествия пришла к соседям с трагической вестью о смерти супруга. Под окнами ее нашел невредимый муж.

О странном поведении девушки «Фонтанке» рассказали читатели. Около двух часов ночи 14 марта соседка постучалась в квартиру на улице Ворошилова, дом 31, корпус 1, и сообщила, что у нее умер муж. Некоторое время она провела у хозяев за чашкой чая, но вскоре, как рассказывают очевидцы, спешно ушла. Поивший женщину чаем мужчина решил проверить, в каком состоянии находится соседка, но в квартире нашел только ее супруга — спящим, а не мертвым. Уже вместе они пошли по подъезду искать девушку. Ее обнаружили без сознания на улице. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили факт падения женщины с высоты, сейчас пострадавшая находится в больнице.