ФАС: Власти Петербурга стали чаще ограничивать конкуренцию

Власти Северной столицы в 2017-м в полтора раза чаще нарушали закон о защите конкуренции, чем два года назад.

Как сообщил 14 марта заместитель главы петербургского УФАС Егор Мушкетов, в 2017-м ведомство выявило 89 нарушений, тогда как годом ранее всего 54. Чаще уличать госорганы в незаконных действиях антимонопольщикам помогло решение Верховного суда, который признал недействительной статью петербургского закона о ГУПах. Она наделяла их исключительными полномочиями на конкурентных рынках.

Однако в основном нарушения исправляли добровольно. Антимонопольщики выдали органам власти 68 предупреждений. Из них исполнены 54, а 9 обжалуются в судах.

Предпринимателям УФАС выдало 43 предупреждения о необходимости прекратить нарушения закона о защите конкуренции. Из них были исполнены 42. Благодаря возможности выдавать предупреждения число возбужденных дел за два года сократилось вдвое: с 46 в 2015 году до 24-х в 2017-м.