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14.03.2018 11:44

Санация бывшего банка РПЦ обойдется почти в 100 млрд

99,8 млрд рублей может потребоваться на проведение мероприятий по улучшению финансового положения банка «Пересвет». Это примерно на треть больше кредита, выделенного ЦБ на «оздоровление» банка. Об этом 14 марта сообщается в годовом отчете Агентства по страхованию вкладов (ACB).

Авторы отчета ACB не уточняют, почему расходы на предусмотренную санацию «Пересвета» выросли на 33,1 млрд (изначально запланированный на эти цели кредит Центробанка составил 66,7 млрд руб.). 

При этом Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), который стал инвестором «Пересвета» в рамках санации, отчитался, что на восстановление проблемного банка, а точнее, на покрытие дисбаланса и поддержание его ликвидности, уже привлечено кредитов на 93,1 млрд руб. (в том числе 66,7 млрд от ЦБ). 

Напомним, Центробанк официально объявил о санации «Пересвета» 19 апреля 2017 года. Проблемы банка, основным акционером которого ранее являлась Русская православная церковь, оценивались более чем в 100 млрд руб. Любопытно, что назначенная в «Пересвет» временная администрация в мае прошлого года обнаружила пропажу из кассы банка 5 млрд руб. Добавим, что «спасение» «Пересвета» может стать одной из самых дорогих санаций в новейшей истории России.

 


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Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
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