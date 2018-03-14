Бывшая глава Чебоксар получила десятое уголовное дело

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о растрате в отношении экс-мэра Чебоксар Ирины Клементьевой.

Об этом 14 марта сообщает пресс-служба ведомства. Клементьева уже проходит обвиняемой по восьми уголовным делам. Следствие считает, что с января 2012-го по май 2017 года бывшая глава Чебоксар фиктивно устроила на работу в страховую компанию «Чувашия-Мед» 13 человек. Фактически они трудились в коммерческой фирме ее мужа. А зарплату получали в «Чувашии-Мед». В результате компании был нанесен ущерб на сумму свыше 6,5 млн рублей. Также за счет этой страховой Клементьева в 2012-м приобрела медицинское оборудование на 480 тыс. рублей. Эти действия и привели к возбуждению двух уголовных дел по статье 160 УК РФ (растрата).

Напомним, ранее в отношении Клементьевой были заведены дела по пяти эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и трем эпизодам о растрате. В июне 2017-го меру пресечения изменили с подписки о невыезде на домашний арест. Сейчас все дела объединены в одно производство. Общий ущерб, нанесенный Клементьевой, следователи оценивают в 14,5 млн рублей.