In memoriam: Стивен Хокинг — мысль, вырвавшаяся в Пространство

Британский астрофизик Стивен Хокинг всю жизнь занимался черными дырами и предсказал особое излучение, которое таки может покинуть эти мрачные космические объекты. Для этого его духу пришлось прорваться сквозь оковы полностью парализованного тела и увести за собой миллионы людей во всем мире.

Трудно даже представить себе, какой это кошмар — с каждым днем терять способность двигаться. В 1963 году, в возрасте 21 года, он получает диагноз от врачей — прогрессирующий боковой амиотрофический склероз. Это прогрессирующее заболевание двигательных нейронов — мозг перестает управлять мышцами. Сначала это было не очень заметно, Хокинг выглядел просто неуклюжим «ботаником». В 1965 году он женился на Джейн Уайлд, и у пары родилось трое детей — Роберт, Люси и Тимоти.

В 1966 году Хокинг защищает докторскую диссертацию о свойствах расширяющихся вселенных и начинает свою научную и преподавательскую карьеру. К концу 60-х ему стало тяжело ходить, он начал использовать костыли, а вскоре пришлось сесть в инвалидную коляску. Тем не менее он совершал дальние поездки на научные форумы, и в частности в 1973 году отправился в СССР на семинар по квантовой теории гравитации.

В 1974 году он стал членом Королевского научного общества, что является аналогом академика Академии наук в континентальной Европе. В то время он уже увлеченно занимался теорией «черных дыр» – объектов столь огромной массы и плотности, что улететь от них не может даже свет, со скоростью 300 тыс. км/сек.

Физика этих объектов связана и с вопросом возникновения Вселенной. Как взаимодействуют масса, время, пространство? Откуда всё взялось, как всё работает и куда идет?

К концу 70-х годов Хокингу уже требовались помощники в лице сиделок. Его речь приходилось буквально расшифровывать — начинали атрофироваться лицевые нервы. Терялась работоспособность рук. Но Хокинг продолжал работать и приступил к написанию удивительной книги – «Краткая история времени». Когда ее опубликовали в 1988 году, Хокинг уже потерял способность говорить вообще из-за проведенной тремя годами ранее операции на гортани. Но книга говорила за своего автора — на множестве языков мира, разойдясь тиражом более 12 млн экземпляров.

Хокинг взялся жизнерадостным, достаточно простым языком объяснить Вселенную, как она видится на современном этапе развития науки. Эту книгу читали секретарши и маклеры, пилоты и водители-дальнобойщики, офицеры и танцоры — настолько захватывающим стал космос в исполнении Хокинга. Он подхватил «факел просвещения», который передавали из рук в руки Плиний, Фламмарион, Перельман, Саган и многие другие ученые, которые сочли важным донести научное знание до каждого человека, потому что оно — достояние не только касты «небожителей», научное знание должно быть достоянием каждого из нас.

Хокинг и в дальнейшем продолжал научную работу. Тем не менее — успех «истории времени» сделал его популярной медийной персоной. Даже его практически полный паралич и возможность общения с людьми только с помощью компьютерного синтезатора речи стали играть «в плюс» – Хокинг стал образцом «чистого интеллекта».

А он оставался человеком, который все равно о многом мечтал. Он мечтал полететь в космос, где его немощь была бы нивелирована невесомостью. В космос он не слетал, но друзья подарили ему возможность почувствовать ее на борту специального самолета. Он радовался общению с детьми и гостями и снимался в бесконечных сериалах, посвященных проблемам мироздания.

Постепенно, уже в XXI веке, им стал овладевать скептицизм в отношении пути движения человечества. Гонка потребления неминуемо будет губить природу, и достаточно будет всего нескольких сот лет, чтобы превратить нашу планету в безжизненную пустыню. Чтобы этого не произошло, человечеству нужно уходить в космос. Но не стоит думать, что инопланетяне, если они и есть, отнесутся к нам как к братьям — возможно, мы для них будем не более чем зловредными микробами.

Хокинг не верил в благодать, которая может снизойти на человека в связи с развитием искусственного интеллекта — хотя бы потому, что у него могут появиться свои ценности и своя логика поведения, в которую мы просто не будем вписываться. Он считал, что нужно думать, просчитывать свои поступки, отвечать за свои действия.

А еще он занимался наукой и считал, что главное его достижение — это гипотеза об излучении черных дыр, которое уносит их массу и приводит в конце концов к гибели. Это излучение носит название «излучения Хокинга».

Несомненно, с годами появятся новые гипотезы, будут открытия, которые, возможно, скорректируют предположения и расчеты Стивена Хокинга. Но его труды как популяризатора останутся произведениями искусства, рассказывающими об очередном этапе «тяжкого пути познания» человечества окружающего нас мира.

Константин Ранкс, специально для «Фонтанки.ру»