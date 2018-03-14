Пожар в пункте приема цветмета на Балтийской локализован

Из горящего здания в Кировском районе Петербурга утром 14 марта спасли одного человека. Пожар на чердаке локализован.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, к 11 утра огонь, который успел распространиться на площади в 20 квадратных метров по чердаку и крыше четырехэтажного дома, локализован. Пожарные спасли из огня на Балтийской улице, дом 66, одного человека. Судя по данным карт Google, в здании расположен пункт приема металла.

Напомним, пожар начался около десяти утра. Очевидцы зафиксировали вспышку, которая предшествовала распространению пламени.