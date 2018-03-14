Задержанный за нападение на полицейского выпрыгнул из окна микроавтобуса в Обводный канал

Когда оперативники уголовного розыска Петербурга и СОБРа Росгвардии доставляли одного из задержанных за серию угонов и нападение на полицейского Приморского района в Следственный комитет, он умудрился головой выбить окно служебного микроавтобуса, выпрыгнуть из машины и прыгнуть в Обводный канал. «Фонтанка» узнала его биографию и что было дальше.

По информации нашего издания, к полудню 13 марта микроавтобус Росгвардии «Форд» поворачивал с набережной Обводного канала на Лиговский проспект, когда, выбив стекло бокового окна автомашины, из него выскочил мужчина.

Напомним, что оперативники «угонного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с 7 часов утра 13 марта провели серию обысков у подозреваемых в угонах элитных иномарок. Одного из трех задержанных подозревают в нападении вечером 10 февраля на сотрудника ДПС Приморского района. Тогда неизвестный, стараясь скрыться после попытки угона Toyota Land Cruiser, ударил полицейского кастетом в лицо.

По данным «Фонтанки», в микроавтобусе доставляли в кабинеты Следственного комитета на Московский проспект 31-летнего Ибрагима Атакуева из Кабардино-Балкарии. Непосредственно же его задержали при утреннем обыске в съемной квартире, где также обнаружили профессиональную аппаратуру для угонов дорогих иномарок.

В месте пересечения Обводного канала и Лиговского проспекта он головой разбил стекло, вылетел на ходу на проезжую часть, а затем прыгнул в Обводный канал. Канал, как ни странно, оказался подо льдом, и Атакуев сломал ногу. Так что сотрудники не бегали за ним на виду у уже скопившихся зевак.

Известно, что Атакуев ранее отбывал долгий срок за убийство. А по версии следствия, последнее время вместе с двумя гражданами Грузии занимается угонами. Всем троим вменяют кражи автотранспорта, а сегодня, 14 марта, после обеда, Октябрьский суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте.