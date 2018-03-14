Центр управления парковками поспорил с Контрольно-счетной палатой о своей эффективности

Глава Центра управления парковками (ЦУП) Владислав Бакулин назвал выводы Контрольно-счетной палаты о неэффективности своего ведомства субъективными и вызывающими недоумение. Рентабельность и не предполагалась.

Как заявил Бакулин 14 марта на коллегии КРТИ, зона платной парковки формировалась не для извлечения прибыли, а рентабельность бюджетных расходов не является главным критерием оценки. Глава ЦУП подчеркнул большую социальную значимость проекта по разгрузке центра города от автомобильного движения.

Всего, по его словам, доход бюджета от различных парковок составил 130,1 млн рублей. 96 млн приходится на пилотную платную зону, из которых 88 млн получены за счет почасовой оплаты. 43% загрузки — это льготники и неплательщики.

19 февраля стало известно, что Контрольно-счетная палата насчитала у ЦУП 34 млн «лишних» зарплат: столько ушло сотрудникам, которые фиксируют нарушения по оплате парковки в центре города. При этом возможности начислить штрафы у КРТИ по-прежнему нет, из-за чего город недополучил более миллиарда рублей. 14 марта глава комитета Сергей Харлашкин в очередной раз сообщил, что необходимые изменения в КоАП Госдума должна рассмотреть весной.