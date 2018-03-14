Прокуратура работает в школе, где пырнули семиклассника. Администрация занята на открытых уроках

В 498-й гимназии, где несколько дней назад школьника на перемене ткнул ножом сверстник, 14 марта проходят открытые уроки. У руководства гимназии, которое не нашло минуты для беседы с журналистами, есть шанс пригласить на занятия сотрудников городской прокуратуры.

Как заверили «Фонтанку» в образовательном учреждении, вся школьная администрация к 11 утра разошлась по классам, чтобы посмотреть, как в учреждении проходят открытые уроки. Поэтому журналисту происшествие прокомментировать не смогли. Тем временем городской надзор сообщает, что прокуратура Невского района организовала в гимназии проверку, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям должностных лиц.

Напомним, удар ножом в бедро от одноклассника подросток получил на перемене еще 7 марта. Пять дней он никому не рассказывал о ране, пока она не начала гноиться.