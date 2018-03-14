Финский лыжник выиграл бронзу на Паралимпиаде

Илкка Туомисто разделил третью строчку пьедестала с канадцем Марком Арендзом после спринта на 1,5 км классическим стилем на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Финн уступил пришедшему первым Александру Колядину из Казахстана около секунды. Серебро завоевал представитель Японии Йошихиро Нитта.

Медаль в Пхенчхане не стала первой в копилке Туомисто. В Сочи он получил серебро на дистанции в 20 км, а в Ванкувере ему досталась бронза в спринте на 1,5 км.

Напомним, что вчера, 13 марта, финский сноубордист Матти Суур-Хамари принес Финляндии первую медаль на играх в Пхенчхане.