Все петербургские депутаты, кроме одного, зовут горожан на выборы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к горожанам с призывом пойти на выборы. За постановление 14 марта проголосовали все, кроме одного депутата.

«Участие в голосовании — гражданский долг каждого из нас, проявление уважения к своей стране, забота о будущем России», – говорится в обращении. В документе депутаты также призывают прийти на избирательные участки 18 марта и сделать выбор, проголосовав за будущее России, согласие и стабильность.

Обращение поддержали все фракции ЗакСа. Так, глава фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева заявила, что голосование на выборах сейчас — шанс изменить что-то в будущем. Яблочник Борис Вишневский напомнил, что мирно поменять власть можно только на выборах, иной путь — насилие. Глава фракции КПРФ Ольга Ходунова зачитала с трибуны предвыборные тезисы Павла Грудинина, а затем пожаловалась, что недавно у офиса партии неизвестные написали «хороший коммунист — мертвый коммунист».

Высказался и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров: «Сплоченный парламент — опора петербуржцев. 18 марта — общенародный старт в будущее России», – заявил он, также отметив, что стране нужен сильный лидер, а Россия рождена стать сверхдержавой.

Против постановления проголосовал один депутат — Максим Резник: «Я считаю забастовку путём в никуда. Но я не могу голосовать за этот документ в текущем политическом контексте. Не хочу развешивать шарики и гирлянды на фоне арестов. Это мне кажется абсурдом», – заявил он.

Постановление утвердили в двух чтениях. Оба раза за высказались 49 депутатов. Ранее на этой неделе личные призывы прийти на выборы публиковали и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Отметим, Резник, когда говорил об арестах, очевидно, намекал на задержания участников митинга в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел 28 января. Спустя месяц после него в Петербурге начали задерживать оппозиционеров, принявших участие в мероприятии. Якобы в Центре по борьбе с экстремизмом составлен список из фамилий 20 человек, которые должны быть задержаны до 18 марта. Накануне, 13 марта, суды арестовали еще нескольких активистов.