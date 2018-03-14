Центр Кудрина призвал власти к валютной либерализации

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил отменить валютный контроль и провести в России валютную реформу.

Об этом 14 марта со ссылкой на текст доклада о реформе валютного контроля пишет РБК.

Эксперты ЦСР называют ограничения с валютными операциями «анахронизмом» и призывают завершить начатую в 90-е годы прошлого века либерализацию валютного регулирования в два этапа.

Первый этап реформы может быть реализован уже к концу 2018 года. Он включает в себя отмену существующего закона «О валютном регулировании и валютном контроле», отказ от требований по репатриации (репатриация – процедура возврата денежных средств на родину из другого государства. – Прим. ред.), а также установление открытого режима использования иностранных счетов.

Затем, в период до 2020-го, «кудринцы» предлагают отменить требования по подаче отчетности о зарубежных счетах теми лицами, которые хранят свои средства в странах, обменивающихся с Россией информацией по стандартам ОЭСР. Организация экономического сотрудничества и развития – международная организация со штаб-квартирой в Париже. На долю входящих в организацию государств приходится более 50 % мирового ВВП. Россия вела переговоры о членстве в ОЭСР, но в 2014 году процесс принятия был приостановлен на неопределенный срок. Тем не менее у России сохранились договоренности об обмене информацией по зарубежным счетам налоговых резидентов с 73 государствами.

Более того, в докладе ЦСР сказано, что в России необходимо отменить запрет на зачисление на зарубежные счета средств от продажи движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг.

Отказ от жесткого госконтроля над валютными операциями «приведет к снижению издержек российских экономических агентов и будет способствовать повышению экономической активности», говорится в докладе Центра.