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14.03.2018 10:43

В Петербурге собираются запустить велошеринг на 5 тысяч байков

В Петербурге могут запустить велопрокат по принципу каршеринга. Переговоры с инвестором еще идут. 

О планах правительства рассказал 14 марта глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин на коллегии ведомства. По его словам,  работать система будет по примеру каршеринга. Любой человек с помощью приложения сможет увидеть,  где находится свободный велосипед, и оставить его там,  где удобно. Количество двухколесных транспортных средств доведут до 5 тысяч.

 По информации «Фонтанки», стойки будут лишь в приоритетных местах,  например, у станций метро, а переговоры с инвестором — компанией Mobike — еще не закончены.

Наше издание неоднократно писало о том, что система проката «Велогорода» работает не на полную мощность, запуск проката задерживается, замки на велосипедах приходят в негодность. В связи с этим оператору начали искать замену.  В 2016 году город резервировал 81 млн рублей на субсидию «Велогороду», который был единственным оператором, но освоил он лишь 50,5 млн. В 2017-м в ходе весенних слушаний субсидию сократили с тех же 80 млн до 68 с половиной миллионов. С 2018-го КРТИ решил прекратить выплату субсидии


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