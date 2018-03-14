В Петербурге собираются запустить велошеринг на 5 тысяч байков

В Петербурге могут запустить велопрокат по принципу каршеринга. Переговоры с инвестором еще идут.

О планах правительства рассказал 14 марта глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин на коллегии ведомства. По его словам, работать система будет по примеру каршеринга. Любой человек с помощью приложения сможет увидеть, где находится свободный велосипед, и оставить его там, где удобно. Количество двухколесных транспортных средств доведут до 5 тысяч.

По информации «Фонтанки», стойки будут лишь в приоритетных местах, например, у станций метро, а переговоры с инвестором — компанией Mobike — еще не закончены.

Наше издание неоднократно писало о том, что система проката «Велогорода» работает не на полную мощность, запуск проката задерживается, замки на велосипедах приходят в негодность. В связи с этим оператору начали искать замену. В 2016 году город резервировал 81 млн рублей на субсидию «Велогороду», который был единственным оператором, но освоил он лишь 50,5 млн. В 2017-м в ходе весенних слушаний субсидию сократили с тех же 80 млн до 68 с половиной миллионов. С 2018-го КРТИ решил прекратить выплату субсидии.