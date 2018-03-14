Финская оружейная компания потеряла миллиардный контракт

Военно-промышленный концерн Patria уступил английской компании BAE Systems и Rheinmetall из Германии в тендере на поставку 200 разведывательных боевых машин для австралийской армии. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

На подачу заявок и разработку проектов у финнов ушло три года. Сделка с австралийской армией принесла бы Финляндии несколько миллиардов евро.

В последние недели финский концерн оказался в центре скандала, когда выяснилось, что в Уганде погиб человек, связный с Patria. По данным СМИ, он от имени оружейной компании встречался с высшим руководством страны. После этого в Patria были уволены два топ-менеджера.