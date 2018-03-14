Финская оружейная компания потеряла миллиардный контракт

Еще
13:30 14.03.2018
Пришлите свою новость!
13:28
На сайте Федерации биатлона Украины грустит собака после объявления о бойкоте соревнований в России
13:16
Александр Кокорин: шотландцы проявили неуважение к «Зениту»
13:12
Манчини: Лунев сможет сыграть с «Лейпцигом»
13:06
Режиссер «Звездных войн» заявил об атаке российских ботов
13:02
В России готовы к ЕГЭ по китайскому языку
12:56
Песков ответил на ультиматум Великобритании: Москва не приемлет «голословных обвинений»
12:52
Гидрометцентр: Нынешняя оттепель в Петербурге — случайность
12:44
Петербургские депутаты прервутся после выборов
12:36
Чиновники приготовились отражать хакерские атаки в день выборов
12:31
Антимонопольщики заступились за ларьки у метро
12:25
В куриных полуфабрикатах из магазинов Петербурга нашли листерии и сальмонеллу
12:19
В день выборов на стрелке Васильевского острова организуют митинг в честь присоединения Крыма
12:12
Google запретит рекламу «крипты»
12:10
Ангела Меркель стала канцлером в четвертый раз подряд
12:08
Штат Центра управления парковками сокращают почти вдвое
12:05
Самые доступные квартиры у метро «Парнас» стоят от 1,5 млн рублей
12:00
ФАС не исключила роста цен после отмены внутреннего роуминга
11:56
Петербурженка пришла к соседям с рассказом об умершем муже, через полчаса супруг нашел ее под окнами
11:51
ФАС: Власти Петербурга стали чаще ограничивать конкуренцию
11:49
Бывшая глава Чебоксар получила десятое уголовное дело
11:44
Санация бывшего банка РПЦ обойдется почти в 100 млрд
11:38
Пожар в пункте приема цветмета на Балтийской локализован
11:34
Задержанный за нападение на полицейского выпрыгнул из окна микроавтобуса в Обводный канал
11:29
Петербуржец едва не сел за продажу кредитного MINI
11:24
Центр управления парковками поспорил с Контрольно-счетной палатой о своей эффективности
11:17
Прокуратура работает в школе, где пырнули семиклассника. Администрация занята на открытых уроках
11:14
Режиссёр «Легенды № 17» и «Экипажа» снимет «Мастера и Маргариту»
10:54
Все петербургские депутаты, кроме одного, зовут горожан на выборы
10:47
Центр Кудрина призвал власти к валютной либерализации
10:43
В Петербурге собираются запустить велошеринг на 5 тысяч байков
10:37
На Балтийской — серьезный пожар в промзоне
10:33
В Петербурге задержали кировчанина, надругавшегося над девочкой 4 лет
10:30
На Чесменской подстанции сработала защита, очевидцам почудился взрыв
10:15
Пенсионерка поделилась с собеседником диагнозом, это обошлось ей в 600 тысяч
10:03
СМИ: Политэмигрантам из России власти Великобритании предоставили охрану
09:52
В Петербурге снова снег сходит с асфальтом
09:34
Тепло в квартиры в Фуражном пустили в обход основной сети
09:30
В Петербурге за удар кастетом сотрудника ДПС задержаны подозреваемые в угонах Lexus и Land Cruiser
09:20
При взрыве автомобиля в Челябинске пострадали два человека
09:05
Петербуржца задержали за растление семиклассницы
09:01
Из почтовых ящиков на Кузнецовской полиция изымала листовки против выборов
08:49
В Петербурге школьник пять дней скрывал рану от ножа, который в него воткнул одноклассник
08:45
На 64 станциях метро Петербурга искали взрывчатку после сигнала с Лубянки
08:41
Женщина-водитель победила двоих преступников в Петербурге
08:33
ЦБ забрал из прибыли Банка «Санкт-Петербург» статистическую погрешность
08:23
Минобрнауки потратит 49 миллиардов рублей на ясли
08:12
Пешеход нарушил и попал под фуру в Петербурге
08:04
Умер Стивен Хокинг
01:16
На Новой сцене Александринки поставили «Дневники» Гомбровича
01:10
СМИ: Заместителя Тиллерсона уволили за то, что он рассказал об отставке своего шефа
00:44
Польское консульство в Петербурге сохранило за собой особняк на 5-й Советской
00:26
Роскомнадзор хочет контролировать все соцсети и мессенджеры в мире
00:12
Свидетель по делу о государственном перевороте попросил убежища в Финляндии
13/03
В Петербурге за январский митинг арестованы ещё двое активистов
13/03
Женщина, пострадавшая от падения сосульки на Новочеркасском, находится в сознании
13/03
При взрыве на Народного Ополчения пострадали пять человек
13/03
На содержание фонтанов в Летнем саду готовы потратить 7,4 млн рублей
13/03
Центризбирком убирает из списков избирателей 2 млн «мертвых душ» и «двойников»
13/03
ФСБ задержала в Москве 60 вербовщиков боевиков для Ирака и Сирии
13/03
Главы Генштабов России и США обсудили обстановку в Сирии
13/03
Пользователи Telegram подали иск к ФСБ
13/03
СМИ: Смерть соратника Березовского в Лондоне расследует антитеррористическая полиция
13/03
Роскомнадзор и МИД пригрозили закрытием британских СМИ в России
13/03
Нобоа: Надо задать вопрос Манчини, почему у меня не получилось в «Зените»
13/03
Сын председателя Горизбиркома стал заместителем главы в Московском районе
13/03
«Фантастические твари» вернулись в новом трейлере: «Что скажете, Дамблдор?»
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
14.03.2018 10:50

Финская оружейная компания потеряла миллиардный контракт

Военно-промышленный концерн Patria уступил английской компании BAE Systems и Rheinmetall из Германии в тендере на поставку 200 разведывательных боевых машин для австралийской армии. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

На подачу заявок и разработку проектов у финнов ушло три года. Сделка с австралийской армией принесла бы Финляндии несколько миллиардов евро.

В последние недели финский концерн оказался в центре скандала, когда выяснилось, что в Уганде погиб человек, связный с Patria. По данным СМИ, он от имени оружейной компании встречался с высшим руководством страны. После этого в Patria были уволены два топ-менеджера.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК "Пионер"
14.03.2018 12:21

В «YE’S на Социалистической» раскупили больше половины апартаментов

ГК «Пионер» реализовала свыше 50% апартаментов в строящемся апарт-отеле YE’S на Социалистической улице
ГК «Эталон»
14.03.2018 11:58

Еще один банк аккредитовал два жилых комплекса от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), включив в программу ипотечного кредитования 13 корпусов квартала «Галактика» и ЖК «Дом на Блюхера».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29

Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела

Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Финляндия признана самой счастливой страной в мире
Финский лыжник выиграл бронзу на Паралимпиаде
Финская оружейная компания потеряла миллиардный контракт
Финляндия готова помочь Великобритании в расследовании дела Скрипаля
Финская экономика в этом году вырастет почти на 3%
Финских школьников будут учить роботы
Финская полиция будет искать нелегалов на улицах
Финское государство купило акции Nokia за 844 миллиона евро
В Финляндии обнаружили "вирус зомби"
Финский зоопарк введет квоты на посещение панд
Как Финляндия будет захватывать Арктику
«Успех бизнеса в России - доверие, а не выпитая водка»
Кто эти финки? Тест
Выходные 8 - 11 марта: биатлон, джаз и День сауны
Финская «Фонтанка» переехала. Объясняем, что к чему
SRV ищет покупателя на «Жемчужную плазу»
От Дня сауны до Metallica: на что ехать в Финляндию весной
К борьбе за «Красный Бор» подключились финны
Финны сдают французам петербургскую стройку
Мэр Иматры: Для приграничного города самое важное – инфраструктура
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Балтийской — серьезный пожар в промзоне

Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения

На КАД – тройное ДТП с пострадавшим

Новости компаний
ГК "Пионер"
14.03.2018 12:21
В «YE’S на Социалистической» раскупили больше половины апартаментов
ГК «Пионер» реализовала свыше 50% апартаментов в строящемся апарт-отеле YE’S на Социалистической улице
ГК «Эталон»
14.03.2018 11:58
Еще один банк аккредитовал два жилых комплекса от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), включив в программу ипотечного кредитования 13 корпусов квартала «Галактика» и ЖК «Дом на Блюхера».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
Setl City
13.03.2018 17:40
«Сэтл Сити» признана «Лидером отрасли 2017»
Компания «Сэтл Сити» стала первой по Северо-Западу в номинации «Подготовка строительной площадки» Всероссийского бизнес-рейтинга. Застройщик получил статус «Лидер отрасли 2017» и возглавил список компаний с высшим уровнем надежности «ААА».
pixabay.com
13.03.2018 15:02
Коворкинги GrowUp и фонд iDealМаchine создадут акселератор стартапов
Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
13.03.2018 13:28
КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
ГК «Эталон»
13.03.2018 10:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» приступило к установке фасадов «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к установке навесных вентилируемых фасадов в «Доме на Обручевых»
предоставлено компанией Setl City
12.03.2018 11:02
Паркинг в рассрочку по цене аренды – только в «Петербургской Недвижимости»
Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, - от 5 000 рублей.
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00
Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ
Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00
КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9
Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.