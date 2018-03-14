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14.03.2018 10:30

На Чесменской подстанции сработала защита, очевидцам почудился взрыв

О вспышке в районе Чесменской подстанции на Типанова ночью 14 марта «Фонтанке» сообщили жители Московского района. В ФСК ЕЭС уверяют, что испугавший петербуржцев хлопок — всего лишь сработавшая автоматика. 

По словам очевидцев, «взрыв» разбудил их ночью 14 марта, около половины пятого утра. 

«Что-то рвануло на юге. По направлению больше всего похоже на Чесменскую подстанцию», – предположили горожане и частично оказались правы. 

Хлопок действительно был слышен с подстанции на улице Типанова, но никакого взрыва не произошло. 

«Сработала защитная автоматика, что сопровождалось характерным хлопком работы коммутационных аппаратов. Оборудование функционировало штатно, без каких-либо последствий для потребителя», – сообщил представитель Федеральной сетевой компании единой энергетической системы.

 


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Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
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Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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