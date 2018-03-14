На Чесменской подстанции сработала защита, очевидцам почудился взрыв

О вспышке в районе Чесменской подстанции на Типанова ночью 14 марта «Фонтанке» сообщили жители Московского района. В ФСК ЕЭС уверяют, что испугавший петербуржцев хлопок — всего лишь сработавшая автоматика.

По словам очевидцев, «взрыв» разбудил их ночью 14 марта, около половины пятого утра.

«Что-то рвануло на юге. По направлению больше всего похоже на Чесменскую подстанцию», – предположили горожане и частично оказались правы.

Хлопок действительно был слышен с подстанции на улице Типанова, но никакого взрыва не произошло.

«Сработала защитная автоматика, что сопровождалось характерным хлопком работы коммутационных аппаратов. Оборудование функционировало штатно, без каких-либо последствий для потребителя», – сообщил представитель Федеральной сетевой компании единой энергетической системы.