Пенсионерка поделилась с собеседником диагнозом, это обошлось ей в 600 тысяч

Телефонный звонок в квартиру пенсионерки в Приморском районе Петербурга закончился для нее потерей крупной суммы денег. Звонивший убедил женщину, что ей необходимы лекарства и добавки к ним за 600 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в полиции 13 марта петербурженка рассказала, что ей звонил «председатель комиссии по прохождению профосмотра». Человек с загадочной должностью внимательно выслушал пожилую женщину и посоветовал ей лекарство, способное справиться со всеми ее недугами. Стоимость чудо-таблеток — 200 тысяч рублей ее устроила, и вежливый «председатель» уже через 10 минут стоял на пороге ее квартиры на Комендантском проспекте, 32. В добавок к уже приобретенным таблеткам аферист предложил усилить эффект, за дополнительный набор лекарств хозяйка заплатила еще 400 тысяч. Когда курьер ушел, пенсионерка сообразила, что цена была завышенной, и обратилась в полицию.