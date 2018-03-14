Финляндия готова помочь Великобритании в расследовании дела Скрипаля
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил Yle, что по просьбе Великобритании финны готовы "оказать всю возможную помощь" в расследовании отравления Сергея Скрипаля.
По словам Сойни, убийство в Англии бывшего полковника ГРУ стало "чрезвычайным происшествием". Министр заявил, что необходимо привлечь к ответственности виновных в смерти Скрипаля.
Дальнейшие шаги на уровне ЕС будут предприняты после переговоров с Великобританией, отметил глава внешнеполитического ведомства Суоми.