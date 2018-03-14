СМИ: Политэмигрантам из России власти Великобритании предоставили охрану
Получивших убежище в Великобритании граждан России местные власти обеспечили охраной. Об этом 14 марта сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Кто именно из россиян был взят под охрану, не уточняется, однако один из политэмигрантов рассказал изданию, что под окнами его дома после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери стала постоянно дежурить полицейская машина.
Напомним, смерти российских беженцев в Великобритании в последнее время — в центре внимания из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию. 13 марта в Лондоне скончался в возрасте 69 лет Николай Глушков, который в 1990-е годы был заместителем Бориса Березовского в «ЛогоВАЗе». Расследованием его смерти занимается антитеррористическая полиция, однако никакой связи с отравлением Скрипаля пока не найдено.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор». В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений. По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.