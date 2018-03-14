СМИ: Политэмигрантам из России власти Великобритании предоставили охрану

Получивших убежище в Великобритании граждан России местные власти обеспечили охраной. Об этом 14 марта сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Кто именно из россиян был взят под охрану, не уточняется, однако один из политэмигрантов рассказал изданию, что под окнами его дома после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери стала постоянно дежурить полицейская машина.

Напомним, смерти российских беженцев в Великобритании в последнее время — в центре внимания из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию. 13 марта в Лондоне скончался в возрасте 69 лет Николай Глушков, который в 1990-е годы был заместителем Бориса Березовского в «ЛогоВАЗе». Расследованием его смерти занимается антитеррористическая полиция, однако никакой связи с отравлением Скрипаля пока не найдено.