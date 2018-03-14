В Петербурге снова снег сходит с асфальтом
Оттепель обнажила еще одну застаревшую проблему города на Неве – дороги резко испортились.
Утром 14 марта на севере колеса пробили как минимум пять автомобилистов.
Подробности – на «Водителе Петербурга».
Оттепель обнажила еще одну застаревшую проблему города на Неве – дороги резко испортились.
Утром 14 марта на севере колеса пробили как минимум пять автомобилистов.
Подробности – на «Водителе Петербурга».
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