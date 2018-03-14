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14.03.2018 09:45

Последний шанс для Юлии

Юлия Миронова – счастливая жена, мама двоих сыновей, но на её плечи легло тяжёлое бремя болезни. Настолько тяжёлое, что сейчас Юлии требуется срочная трансплантация лёгочно-сердечного комплекса, в которой в России ей отказали. Отказали и во многих медицинских центрах Европы. Единственным шансом для Юлии стала операция в индийской клинике «Аполло».
Последний шанс для Юлии

Юлия Миронова, 45 лет.

Диагноз: идиопатическая лёгочная гипертензия 4 степени, осложнение – фибрилляция – трепетание предсердий в постоянной форме, аутоимунный тиреоидит, эутиреоз, асцит, варикозная болезнь вен, портальная гипертензия, рецидивирующие носовые кровотечения.

Требуется трансплантация лёгочно-сердечного комплекса. Стоимость 11 554 020 руб.

Юлия родилась в Окуловке Новгородской области. С детства она была здоровым и активным ребёнком, занималась спортом, росла и радовалась жизни. Тяжёлая болезнь пришла в жизнь Юлии внезапно, после того, как она родила второго сына. Сначала появились слабость, головокружения, одышка, постепенно становилось всё хуже. Благодаря упорству супруга Юлии, удалось добиться госпитализации в петербургский НМИЦ им. В. А. Алмазова, где в ходе обследования ей был поставлен диагноз «Идиопатическая лёгочная гипертензия».

Согласно статистике, этой редкой – 15 случаев на один миллион человек – и тяжёлой болезнью часто страдают молодые женщины. Лёгочная гипертензия – давление в лёгочной артерии, в разы превышающее норму – может быть следствием порока сердца, а может возникнуть внезапно: человек просто начинает задыхаться. Как следствие возникает лёгочная и сердечная недостаточность, обмороки, цианоз, когда синеют ногти, губы, появляются множественные отёки, переносить любые физические нагрузки становится невозможным. У болезни есть 4 стадии, на последних из которых сужаются практически все сосуды, сердце работает на износ и в любой момент может остановиться.

После постановки диагноза Юлии пришлось пережить многое: невозможность встать с постели, кровохарканье, постоянные сердечные приступы, бесконечные госпитализации, каждая из которых могла закончиться смертью… И на препараты для Юлии средства собирали всем миром. Она могла жить только на лекарствах и капельницах, уколах, ингаляторе и кислородном концентраторе. Но сейчас, к сожалению, и эти средства стали бессильны. На сегодняшний день состояние Юлии ухудшилось настолько, что с ноября 2017 года она находится в реанимации НМИЦ им. В. А. Алмазова. Как рассказал Александр, супруг Юлии, «… в стабильно тяжёлом состоянии, каких-либо улучшений, к сожалению, не происходит. Врачи ничего утешительного нам сказать не могут…». Единственным шансом для Юлии может стать трансплантация.

В течение длительного времени Александр и руководство Благотворительного фонда «Наташа» вели переговоры с российскими и зарубежными клиниками о возможности проведения трансплантации. К сожалению, Юлию отказались принять в обоих медицинских центрах Москвы, где на сегодняшний день проводятся такие операции, – в НМИЦ транспланталогии и искусственных органов им. В. И. Шумакова и НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

«Последняя надежда на Минздрав РФ у нас исчезла… Юлю в скором времени хотят перевести в нашу областную больницу, что равносильно её медленной, а возможно быстрой смерти, так как у нас в области таких специалистов и такого медицинского оборудования, как в центре Алмазова, конечно, нет, и при каком-то ухудшении её просто не спасут. То есть Минздрав России нам не оставляет другого выбора, кроме смерти – если говорить доступным языком без всяких «умных» фраз и медицинских терминов», – говорит Александр.

Фото из семейного архива Юлии
Фото из семейного архива Юлии

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Фото из семейного архива Юлии
Фото из семейного архива Юлии

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На проведение операции согласились только медицинские центры Индии, минимальный счёт предложила клиника «Аполло». Но и эта сумма невероятно велика, поэтому Юлии не справиться без помощи добрых людей.

Из письма Юлии:

«У меня хороший муж, двое любящих сыновей, которые очень переживают за меня. Когда у меня случилась тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, я никогда не забуду, какой это был шок для меня и моей семьи! У меня началось сильное кровохарканье, я до приезда «скорой» со всеми попрощалась. Мне казалось, что это всё! Я видела перед собой напуганные глазенки младшего Димочки, заплаканные глаза мамы, бледное лицо мужа... Я помню, что только им твердила, как я их любила всегда, просила мужа, чтобы не бросал и помогал старшему сыну – Пашеньке, ведь у него, кроме меня, никого нет. Мне так не хотелось умирать, так хотелось и хочется подрастить своих ребятишек! Младший сын Дима пережил и выстрадал вместе со мной все мои ухудшения, слёзы, «скорые», реанимации, больницы, капельницы, уколы, кровохарканье… Дима помогает мне во всём: он знает, когда и какое мне принять лекарство, как провести ингаляцию и промыть все части ингалятора, когда и как поменять воду в кислородном аппарате. Когда я падаю в обморок, он бежит за аммиаком и, обжигая губы, чтобы открыть флакон, старается быстрее дать мне подышать; ночью, когда муж работал, сын долго не спал и следил за мной, чтобы я первая заснула... Он всё время говорит, что лучше я первый умру, а потом – ты. Я могу очень много писать об этом, но слёзы застилают мои глаза... Только ради этого маленького, но уже большого человека я должна жить! Он уже сейчас понимает, что такое болезнь и милосердие...

Решение сделать такую операцию было очень тяжёлым для меня и моей семьи, но сейчас у меня нет выбора, я чувствую, что долго не протяну, а мои близкие, особенно дети, очень хотят, чтобы я ещё пожила... Наша семья решила, что если есть хоть какой-то шанс, то нужно бороться до конца! Мне сейчас очень нужна ваша помощь!»

Понимая, что сумма сбора очень велика, мы просим вас оказать любую посильную помощь Юлии, даже если она кажется вам незначительной. Потому что именно из множества маленьких частей складывается большая и нужная поддержка.

О том, как помочь Юлии, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа»: http://fondnatasha.com/patients/julija_mironova/details/.

Также вы можете ознакомиться с медицинскими документами, новостями, отчётами о сборе средств и контактной информацией на странице Юлии на сайте фонда: http://fondnatasha.com/patients/julija_mironova/.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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