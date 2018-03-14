Тепло в квартиры в Фуражном пустили в обход основной сети

Ремонт теплосети возле 22 дома по 9-й Советской улице к утру 14 марта завершен. Однако соседний участок трубы, в Фуражном переулке, требует диагностики. Чтобы петербуржцы не ждали окончания работ без воды и отопления, энергетики пустили кипяток в обход.

Пока в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» выясняют, сколько метров трубы в Фуражном переулке пришло в негодность, неудобства придется терпеть водителям — как сообщает компания 14 марта, движение в переулке ограничено. Однако на теплоснабжении и наличии горячей воды работы отразиться не должны. Дефект, как сообщает комитет по энергетике, возле 22-го дома устранили, там пришлось поменять 11 метров трубы, а переключение с обычной схемы на резервную и обратно жители заметить не должны.

Напомним, трижды лопнувшая труба оставила без тепла 38 домов — первый раз она дала течь еще в воскресенье, 11 марта.