В Петербурге за удар кастетом сотрудника ДПС задержаны подозреваемые в угонах Lexus и Land Cruiser

Следственный комитет Петербурга задержал троих подозреваемых в серии угонов элитных иномарок. Толчком же к раскрытию послужило нападение на сотрудника ГИБДД Приморского района, когда в феврале этого года неизвестные попытались угнать Land Cruiser. «Фонтанка» выяснила, что двое из фигурантов уже отбыли сроки за убийства.

По информации нашего издания, в ночь на 14 марта Следственный комитет Петербурга задержал двоих уроженцев Грузии и одного жителя Дагестана. Им вменяется часть четвертая статьи 158 УК – «Кража в организованной группе», а в материалах дела собраны несколько эпизодов угонов Lexus, Toyota Land Cruiser 200 и Mazda CX-5 с территорий Приморского и Выборгского районов.

По данным «Фонтанки», оперативники «угонного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД совместно с СОБРом Росгвардии утром 13 марта на обысках обнаружили у подозреваемых профессиональную аппаратуру для угонов элитных иномарок.

Как стало известно нашему изданию, их активный поиск начался с 10 февраля этого года. После того, как поздно вечером 10 февраля на аллее Поликарпова в Приморском районе сотрудники ДПС попытались задержать тех, кто угонял Land Cruiser 200. Ранее сообщалось, что один из остановленных полицейскими нанес удар кастетом в лицо старшему лейтенанту ГИБДД, после чего преступники скрылись на черном внедорожнике. Тогда сотруднику в больнице наложили швы, а в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК – «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, в тот день, 10 февраля, бил как раз уроженец Дагестана.

Также «Фонтанка» узнала, что он ранее был осужден за убийство и отбыл 13 лет в колонии, а при задержании оказал сопротивление сотрудникам СОБР Росгвардии. Один же из уроженцев Грузии, задержанных 13 марта вместе с ним, также отбыл 8 лет за серию авторазбоев в Петербурге и соучастие в убийстве.