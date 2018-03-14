При взрыве автомобиля в Челябинске пострадали два человека
Легковой автомобиль взорвался в центре Челябинска 14 марта. Об этом сообщает Chelyabinsk.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел у дома 59 по улице Энгельса. В результате взрыва пострадали два человека, находившихся в автомобиле.
По предварительной информации, в багажнике Hyundai Solaris находился 40-литровый баллон с бытовым газом. По неустановленным пока причинам, во время прогрева машины произошли вспышка и хлопок этого самого газа, из-за чего и началось возгорание и произошел взрыв.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.