Из почтовых ящиков на Кузнецовской полиция изымала листовки против выборов

Партию агитационной литературы, распространявшейся с нарушением, снова изъяли в Петербурге.

По данным «Фонтанки», 13 марта в метро Северной столицы снова пресекли незаконную агитацию. На платформе станции «Площадь Ленина» задержали 21-летнего безработного молодого человека, который раздавал пассажирам газету «Григорий Явлинский – моя правда». Весь запас сторонника оппозиционера — 214 экземпляров — отправился в отдел полиции. Напомним, что днем ранее в подземке студенту Горного университета пришлось отдать силовикам 357 газет того же кандидата.

Вчера же, поздно вечером, в половине одиннадцатого, силовики прошлись по почтовым ящикам жителей дома по улице Кузнецовской, 13. Причина — листовки, призывающие к бойкоту выборов главы государства. Сколько их было, неизвестно, но 8 штук точно уже не дойдут до электората.