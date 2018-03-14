В Петербурге школьник пять дней скрывал рану от ножа, который в него воткнул одноклассник

Ученик седьмого класса 498 гимназии Невского района Петербурга пять дней скрывал от родителей ранение, которое получил на перемене в школе. В больницу ему пришлось ехать, когда место, куда его одноклассник воткнул нож, загноилось.

Как стало известно «Фонтанке», скрывать рану школьнику удавалось до половины двенадцатого вечера 12 марта. В конечности начала развиваться инфекция, и боль вынудила мальчика сознаться. После осмотра врачами состояние семиклассника признали удовлетворительным и отпустили его домой. Как он рассказал медикам, нож в бедро на перемене, еще 7 марта, ему воткнул одноклассник. Слова подростка проверяет полиция.

В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что в настоящее время материалы по данному факту находятся на проверке в отделе по делам несовершеннолетних УМВД России по Невскому району.