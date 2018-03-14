На 64 станциях метро Петербурга искали взрывчатку после сигнала с Лубянки

Почти все вестибюли петербургской подземки осматривали накануне из-за угрозы. Неизвестный написал на Лубянку, что взорвет восемь станций в метро двух столиц.

По данным «Фонтанки», в половине одиннадцатого вечера 12 марта на электронную почту ФСБ России пришло электронное письмо с угрозами. Его автор писал следующее: «Мы завтра взорвем 3 станции метро в Питере и 5 в Москве». Лишь на следующий день (в дату предполагаемых взрывов), эту информациию довели до полиции Северной столицы. Силовикам пришлось экстренно осматривать вестибюли 64 станций (всего в Петербурге их 67). Обошлось без эвакуаций и закрытий. Никакой опасности, к счастью, не нашли.

Напомним, в январе текущего года подорвать различные объекты в Петербурге и Москве обещал автор анонимок, приходивших на электронку УФСБ по Свердловской области.