Женщина-водитель победила двоих преступников в Петербурге
Пенсионерка, сидевшая за рулем «Тойоты» на стоянке у дома 16 по Дальневосточному проспекту, смогла отбиться от двоих агрессивных и нежданных пассажиров. Об этом стало известно 14 марта.
Женщина находилась за рулем, когда в салон машины проникли преступники. Требования оказались странны, а сами нападавшие агрессивны.
В ГУ МВД России сообщили, что по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на владелицу иномарки на парковке гипермаркета в Невском районе Петербурга.
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