ЦБ забрал из прибыли Банка «Санкт-Петербург» статистическую погрешность

Еще
13:33 14.03.2018
Пришлите свою новость!
13:33
Александр Кокорин: мне было хорошо играть с Дзюбой, мне хорошо играть с Заболотным
13:28
На сайте Федерации биатлона Украины грустит собака после объявления о бойкоте соревнований в России
13:16
Александр Кокорин: Шотландцы проявили неуважение к «Зениту»
13:12
Манчини: Лунев сможет сыграть с «Лейпцигом»
13:06
Режиссер «Звездных войн» заявил об атаке российских ботов
13:02
В России готовы к ЕГЭ по китайскому языку
12:56
Песков ответил на ультиматум Великобритании: Москва не приемлет «голословных обвинений»
12:52
Гидрометцентр: Нынешняя оттепель в Петербурге — случайность
12:44
Петербургские депутаты прервутся после выборов
12:36
Чиновники приготовились отражать хакерские атаки в день выборов
12:31
Антимонопольщики заступились за ларьки у метро
12:25
В куриных полуфабрикатах из магазинов Петербурга нашли листерии и сальмонеллу
12:19
В день выборов на стрелке Васильевского острова организуют митинг в честь присоединения Крыма
12:12
Google запретит рекламу «крипты»
12:10
Ангела Меркель стала канцлером в четвертый раз подряд
12:08
Штат Центра управления парковками сокращают почти вдвое
12:05
Самые доступные квартиры у метро «Парнас» стоят от 1,5 млн рублей
12:00
ФАС не исключила роста цен после отмены внутреннего роуминга
11:56
Петербурженка пришла к соседям с рассказом об умершем муже, через полчаса супруг нашел ее под окнами
11:51
ФАС: Власти Петербурга стали чаще ограничивать конкуренцию
11:49
Бывшая глава Чебоксар получила десятое уголовное дело
11:44
Санация бывшего банка РПЦ обойдется почти в 100 млрд
11:38
Пожар в пункте приема цветмета на Балтийской локализован
11:34
Задержанный за нападение на полицейского выпрыгнул из окна микроавтобуса в Обводный канал
11:29
Петербуржец едва не сел за продажу кредитного MINI
11:24
Центр управления парковками поспорил с Контрольно-счетной палатой о своей эффективности
11:17
Прокуратура работает в школе, где пырнули семиклассника. Администрация занята на открытых уроках
11:14
Режиссёр «Легенды № 17» и «Экипажа» снимет «Мастера и Маргариту»
10:54
Все петербургские депутаты, кроме одного, зовут горожан на выборы
10:47
Центр Кудрина призвал власти к валютной либерализации
10:43
В Петербурге собираются запустить велошеринг на 5 тысяч байков
10:37
На Балтийской — серьезный пожар в промзоне
10:33
В Петербурге задержали кировчанина, надругавшегося над девочкой 4 лет
10:30
На Чесменской подстанции сработала защита, очевидцам почудился взрыв
10:15
Пенсионерка поделилась с собеседником диагнозом, это обошлось ей в 600 тысяч
10:03
СМИ: Политэмигрантам из России власти Великобритании предоставили охрану
09:52
В Петербурге снова снег сходит с асфальтом
09:34
Тепло в квартиры в Фуражном пустили в обход основной сети
09:30
В Петербурге за удар кастетом сотрудника ДПС задержаны подозреваемые в угонах Lexus и Land Cruiser
09:20
При взрыве автомобиля в Челябинске пострадали два человека
09:05
Петербуржца задержали за растление семиклассницы
09:01
Из почтовых ящиков на Кузнецовской полиция изымала листовки против выборов
08:49
В Петербурге школьник пять дней скрывал рану от ножа, который в него воткнул одноклассник
08:45
На 64 станциях метро Петербурга искали взрывчатку после сигнала с Лубянки
08:41
Женщина-водитель победила двоих преступников в Петербурге
08:33
ЦБ забрал из прибыли Банка «Санкт-Петербург» статистическую погрешность
08:23
Минобрнауки потратит 49 миллиардов рублей на ясли
08:12
Пешеход нарушил и попал под фуру в Петербурге
08:04
Умер Стивен Хокинг
01:16
На Новой сцене Александринки поставили «Дневники» Гомбровича
01:10
СМИ: Заместителя Тиллерсона уволили за то, что он рассказал об отставке своего шефа
00:44
Польское консульство в Петербурге сохранило за собой особняк на 5-й Советской
00:26
Роскомнадзор хочет контролировать все соцсети и мессенджеры в мире
00:12
Свидетель по делу о государственном перевороте попросил убежища в Финляндии
13/03
В Петербурге за январский митинг арестованы ещё двое активистов
13/03
Женщина, пострадавшая от падения сосульки на Новочеркасском, находится в сознании
13/03
При взрыве на Народного Ополчения пострадали пять человек
13/03
На содержание фонтанов в Летнем саду готовы потратить 7,4 млн рублей
13/03
Центризбирком убирает из списков избирателей 2 млн «мертвых душ» и «двойников»
13/03
ФСБ задержала в Москве 60 вербовщиков боевиков для Ирака и Сирии
13/03
Главы Генштабов России и США обсудили обстановку в Сирии
13/03
Пользователи Telegram подали иск к ФСБ
13/03
СМИ: Смерть соратника Березовского в Лондоне расследует антитеррористическая полиция
13/03
Роскомнадзор и МИД пригрозили закрытием британских СМИ в России
13/03
Нобоа: Надо задать вопрос Манчини, почему у меня не получилось в «Зените»
13/03
Сын председателя Горизбиркома стал заместителем главы в Московском районе
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
14.03.2018 08:33

ЦБ забрал из прибыли Банка «Санкт-Петербург» статистическую погрешность

Центробанк закончил проверку ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где несколько десятков ревизоров работали в два раза дольше, чем обычно и проверили 80% из 350-миллиардного кредитного портфеля. «Фонтанка» узнала, что ЦБ предписал и какую теперь прибыль покажет банк через неделю.

По информации «Фонтанки» 13 марта в Банке «Санкт-Петербург» закончилась плановая проверка Центробанка России, которая началась еще в ноябре прошлого года. По имеющейся у нас информации команда проверяющих состояла из нескольких десятков сотрудников отдела банковского надзора Северо-Западного управления ЦБ России и сделала почти сплошную проверку деятельности банка (в частности почти 80% всего кредитного портфеля).

Не секрет, что при подобных выездах ЦБ обращает внимание в основном на четыре фактора:

– состояние кредитного портфеля;

– работа с предприятиями гособоронзаказа;

– работа со стратегическими предприятиями;

– соблюдение банком требований 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (проще говоря, изучает сомнительные транзакции, которые могут быть связаны с обнальными схемами).

Как стало известно «Фонтанке», по выполнению норм по 115 ФЗ Центробанк не вынес каких-либо существенных предупреждений. Что касается кредитной массы, то по итогам проверки «Банк «Санкт-Петербург» должен создать резервы в объеме 55 миллионов рублей. Что, по отношению к общей массе в 350 млрд рублей является 0,002%.

На вопрос «Фонтанки» заместителю председателя правления банка Константину Баландину об итогах проверки ЦБ, он ответил:

– Проверка действительно завершена, но разглашать ее результаты мы не вправе. Могу только сказать, что влияние результатов проверки на финансовые показатели банка минимально, в пределах статистической погрешности. Мы же ожидаем, что по итогам 1 квартала 2018 года банк покажет прибыль в размере около 1 млрд рублей, что почти в два раза превышает прибыль 1 квартала 2017 года и является лучшим квартальным показателем с 2011 года.

По данным «Фонтанки», эти цифры появятся на сайте «Банка «Санкт-Петербург» после 20 марта.

Напомним, что «Банк «Санкт-Петербург» является одним из четырех частных банков России вместе с «Альфа-Банком», «Совкомбанком» и банком «Россия», входящих в первую двадцатку страны.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК "Пионер"
14.03.2018 12:21

В «YE’S на Социалистической» раскупили больше половины апартаментов

ГК «Пионер» реализовала свыше 50% апартаментов в строящемся апарт-отеле YE’S на Социалистической улице
pixabay.com
13.03.2018 15:02

Коворкинги GrowUp и фонд iDealМаchine создадут акселератор стартапов

Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
13.03.2018 13:28

КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности

Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Антимонопольщики заступились за ларьки у метро
ФАС не исключила роста цен после отмены внутреннего роуминга
Санация бывшего банка РПЦ обойдется почти в 100 млрд
Центр Кудрина призвал власти к валютной либерализации
ЦБ забрал из прибыли Банка «Санкт-Петербург» статистическую погрешность
С 11 апреля возобновятся рейсы Россия – Египет
Прокуратура: Задолженность по зарплате в СМУ-11, которое прокладывает тоннели метро, погашена
Hyundai построит в Петербурге завод по производству двигателей
Суд в третий раз отказал Сбербанку в иске к владельцам «Юлмарта» на 1 млрд рублей
Петербургский дилер KIA «Аврора» получил банкротный иск
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
«Чижик» доехал до небесных гарантий
Кто сливает бизнес банкам
Как российский бизнес готовится встретить болельщиков
Газовая война – 2018: может ли "Газпром" обойти Украину
Сырная деревня не созрела в Петербурге
Над Jaguar нависла тень Tesla
У Hamleys отбирают игрушки
«Ральф» укатил с долгами
«Эльдорадо» подвинет Media Markt в Петербурге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Балтийской — серьезный пожар в промзоне

Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения

На КАД – тройное ДТП с пострадавшим

Новости компаний
ГК "Пионер"
14.03.2018 12:21
В «YE’S на Социалистической» раскупили больше половины апартаментов
ГК «Пионер» реализовала свыше 50% апартаментов в строящемся апарт-отеле YE’S на Социалистической улице
pixabay.com
13.03.2018 15:02
Коворкинги GrowUp и фонд iDealМаchine создадут акселератор стартапов
Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
13.03.2018 13:28
КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2018 16:30
Портфель проектов «Группы ЛСР» за год подорожал на 40 млрд рублей
Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР» в 2017 году превысила 185 млрд рублей. Рыночную оценку провел независимый внешний оценщик – компания Knight Frank.
АО «ГК «Эталон»
06.03.2018 13:15
Группа «Эталон» приняла участие в круглом столе с Минстроем и Минкультом
2 марта директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина приняла активное участие в круглом столе «Особый режим строительства: сохраняя культурное наследие», прошедшем в Москве на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Рендер предоставлен компанией «Группа «ЯРД»
02.03.2018 15:45
Немцы Drees & Sommer привнесут мировой опыт в проект Prime Residence
Коллеги Захи Хадид по проекту завода BMW в Лейпциге, компания Drees & Sommer будет контролировать возведение апарт-отеля Prime Residence в центре Петербурга
ПАО «Группа ЛСР»
02.03.2018 14:15
«Группа ЛСР» признана крупнейшим застройщиком по объемам текущего строительства
«Группа ЛСР» заняла первую строчку в рейтинге по объемам текущего строительства, составленном порталом «Единый реестр застройщиков» при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА)
«Главстрой-СПб»
01.03.2018 14:33
Четвертая очередь ЖК «Юнтолово» аккредитована еще одним банком
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о расширении партнерской программы с Райффайзенбанком и включении новостроек четвертой очереди ЖК «Юнтолово» в список аккредитованных объектов
АО «ГК «Эталон»
28.02.2018 19:20
ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком
ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.02.2018 16:07
Энергетики МРСК Северо-Запада проводят тренировки на избирательных участках
На территории ответственности МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») находится более 4 тысяч избирательных участков, резервных пунктов для голосования и избирательных комиссий. Энергетики отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение всех этих объектов во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.