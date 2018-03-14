ЦБ забрал из прибыли Банка «Санкт-Петербург» статистическую погрешность

Центробанк закончил проверку ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где несколько десятков ревизоров работали в два раза дольше, чем обычно и проверили 80% из 350-миллиардного кредитного портфеля. «Фонтанка» узнала, что ЦБ предписал и какую теперь прибыль покажет банк через неделю.

По информации «Фонтанки» 13 марта в Банке «Санкт-Петербург» закончилась плановая проверка Центробанка России, которая началась еще в ноябре прошлого года. По имеющейся у нас информации команда проверяющих состояла из нескольких десятков сотрудников отдела банковского надзора Северо-Западного управления ЦБ России и сделала почти сплошную проверку деятельности банка (в частности почти 80% всего кредитного портфеля).

Не секрет, что при подобных выездах ЦБ обращает внимание в основном на четыре фактора:

– состояние кредитного портфеля;

– работа с предприятиями гособоронзаказа;

– работа со стратегическими предприятиями;

– соблюдение банком требований 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (проще говоря, изучает сомнительные транзакции, которые могут быть связаны с обнальными схемами).

Как стало известно «Фонтанке», по выполнению норм по 115 ФЗ Центробанк не вынес каких-либо существенных предупреждений. Что касается кредитной массы, то по итогам проверки «Банк «Санкт-Петербург» должен создать резервы в объеме 55 миллионов рублей. Что, по отношению к общей массе в 350 млрд рублей является 0,002%.

На вопрос «Фонтанки» заместителю председателя правления банка Константину Баландину об итогах проверки ЦБ, он ответил:

– Проверка действительно завершена, но разглашать ее результаты мы не вправе. Могу только сказать, что влияние результатов проверки на финансовые показатели банка минимально, в пределах статистической погрешности. Мы же ожидаем, что по итогам 1 квартала 2018 года банк покажет прибыль в размере около 1 млрд рублей, что почти в два раза превышает прибыль 1 квартала 2017 года и является лучшим квартальным показателем с 2011 года.

По данным «Фонтанки», эти цифры появятся на сайте «Банка «Санкт-Петербург» после 20 марта.

Напомним, что «Банк «Санкт-Петербург» является одним из четырех частных банков России вместе с «Альфа-Банком», «Совкомбанком» и банком «Россия», входящих в первую двадцатку страны.