Минобрнауки потратит 49 миллиардов рублей на ясли

Министерство образования и науки России потратит 49 миллиардов рублей из государственного бюджета для создания яслей для детей до трех лет.

Как 14 марта пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Известия», ясли будут строиться в 2018 и 2019 годах. В программе участвуют 82 субъекта России, где планируют построить 729 новых яслей.

«В 1990-е годы ясельные группы упразднили, потому что снизилась рождаемость, они пустовали. Сейчас стоит задача преодолеть демографический кризис, а следовательно, нужно заново возрождать ясли», — прокомментировал изданию Сергей Рыбальченко, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы.