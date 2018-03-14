Умер Стивен Хокинг

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни в своем доме в Кембридже. Об этом 14 марта пишет The Guardian со ссылкой на заявление семьи ученого.

Дети Хокинга, Люси, Роберт и Тимоти отметили, что глубоко опечалены смертью своего любимого отца. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чьи работы и наследие будут жить в течение многих лет», – написали они.

Стивен Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр.

Всемирную известность физик получил после публикации в апреле 1988 года его научно-популярной книги «Краткая история времени». Работу перевели на десятки языков и издали общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.

В 60-х годов прошлого века у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу и приковали его к инвалидному креслу. В 1985 году Стивен Хокинг утратил способность говорить после перенесенной пневмонии. Ученый общался при помощи синтезатора речи. Он управлял компьютером с помощью датчика, который был закреплен напротив единственной подвижной мышцы шеи.