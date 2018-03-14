СМИ: заместителя Тиллерсона уволили за то, что он рассказал об отставке своего шефа

Белый дом уволил заместителя главы Госдепа США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стива Голдстейна. Как пишут американские СМИ, перед этим он рассказал, насколько внезапной была отставка Тиллерсона.

Голдстейн заявил, что Рекс Тиллерсон не знал о причинах увольнения и не разговаривал об этом с президентом, а о кадровых перестановках 13 марта узнал из его Twitter. Подобная версия, как пишут местные издания, разошлась с позицией Дональда Трампа и стоила Голдстейну работы. Президент же заверил, что давно обсуждал с Тиллерсоном его уход из Государственного департамента, сообщает Time. По словам Трампа, несмотря на хорошие отношения, разногласия по некоторым вопросам преодолеть не удалось.

Тиллерсон, в свою очередь, сообщил, что разговаривал с Трампом по телефону. Звонок, как пишет The Washington Post, он получил уже после объявления в Twitter. Исполнять обязанности госсекретаря он продолжит до конца месяца.

Ранее 13 марта Дональд Трамп сообщил, что на пост главы Госдепа вместо Тиллерсона назначен глава ЦРУ Майк Помпео. От последнего американский президент ждет фантастической работы и отмечает, что с первого дня хорошо ладит с Помпео и полностью ему доверяет.