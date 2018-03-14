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14.03.2018 00:44

Польское консульство в Петербурге сохранило за собой особняк на 5-й Советской

Вопреки вступившему в законную силу решению арбитражного суда Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге осталось в особняке на 5-й Советской улице. Беспрецедентный дипломатическо-правовой конфликт завершился 12 марта.

Иск о выселении представительства Польши был подан еще в 2014 году. По утверждению ГУП «Инпредсервис», в ведении которого находятся здания консульств Северной столицы, польское внешнеполитическое ведомство занимает здание без действующего договора. Соглашение о бесплатном использовании дипломатами недвижимости, заключенное между СССР и Польской Народной Республикой, утратило силу еще в 1994 году. Задолженность за аренду особняка в центре города только за три года подведомственное Смольному госпредприятие оценило в 74 млн рублей.

Польская сторона демонстративно игнорировала судебное разбирательство, не признав юрисдикцию российской Фемиды. Дипломаты апеллировали к гарантированной неприкосновенности. Однако арбитражный суд пришел к выводу, что спор вокруг аренды связан исключительно с коммерческими взаимоотношениями, на которые дипломатический иммунитет не распространяется. При этом собственники и даже сами судьи не отрицали политической подоплеки конфликта – иск против петербургского консульства стал «симметричным ответом» российских властей на решение Окружного суда Варшавы, обязавшего посольство нашей страны освободить находящийся в его ведении семиэтажный жилой дом.

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступило в силу, а 12 марта 2015 года ГУП «Инпредсервис» был выдан исполнительный лист. Однако предъявлять его истец не торопился, надеясь на мирное урегулирование спора. О такой возможности в прошлом году напомнил и представитель МИД России Владимир Запевалов.

Однако 12 марта установленный законом трехлетний срок действия исполнительного листа истек. Теперь истец не сможет ни выселить консульство, ни получить задолженность за предыдущий период использования польскими дипломатами спорного здания.

Руководитель юридической группы ГУП «Инпредсервис» Алексей Черных отказался комментировать вопрос исполнения судебного решения.

Справка:

По данным последнего опубликованного отчета, активы ГУП «Инпредсервис» оцениваются в 968 млн рублей, выручка – 826 млн рублей в год, рентабельность – в 80 процентов.


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