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14.03.2018 00:26

Роскомнадзор хочет контролировать все соцсети и мессенджеры в мире

Организаторы распространения информации в сети Интернет вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству должны соблюдать требования российского законодательства. Об этом журналисту «Фонтанки» сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков.

Организаторами распространения информации признаются социальные сети, блогплатформы и иные сервисы, используемые для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей. По уверению Александра Панкова, владельцы таких информационных систем, «в том числе являющиеся иностранными организациями, гражданами или лицами без гражданства, обязаны направить уведомление о начале осуществления деятельности» в Роскомнадзор.

Кроме того, вступивший в силу 1 января федеральный закон обязывает обеспечивающие обмен мгновенными сообщениями сервисы (мессенджеры, соцсети и так далее) проводить идентификацию пользователей по номерам мобильного телефона. Отвечая на вопрос журналиста «Фонтанки», Александр Панков не смог разъяснить, как социальные сети смогут проверять данные зарегистрировавшегося иностранца: «Реализация указанного федерального закона предусматривает принятие постановления Правительства РФ, которым должен быть утвержден порядок идентификации пользователей сервиса обмена мгновенными сообщениями по абонентскому номеру оператора подвижной радиотелефонной связи. По состоянию на 7 марта 2018 года вышеназванный порядок разрабатывается», – констатировал Панков.

Отметим, что организаторы распространения информации обязаны фиксировать каждый заход пользователя, получение платных услуг и транзакции, а также факты размещения информации, передачи и получения сообщений в текстовой, голосовой или графической форме (то есть все письма, записи, фотографии и иные данные). Эти материалы должны храниться не менее шести месяцев и предоставляться по запросам уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность органов.

В настоящее время в реестр Роскомнадзора внесены 96 организаторов распространения информации, в том числе социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовые сервисы и агенты Telegram, «Мэйл.ру», «Яндекс» и Rambler, сайт знакомств «Мамба», платформа Liveinternet.ru («Русские блоги») и многие другие сайты. Из-за отказа подчиниться требованиям российского законодательства была заблокирована американская соцсеть LinkedIn.


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