Свидетель по делу о государственном перевороте попросил убежища в Финляндии

Житель Петербурга Илья Капустин покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии. Он является свидетелем по делу о государственном перевороте и автором заявления о примененных к нему сотрудниками ФСБ пытках.

Как сообщили «Фонтанке» вечером 13 марта в окружении Капустина, перед отъездом в Финляндию он обращался в Следственный комитет с ходатайством о предоставлении ему мер государственной защиты. Эта просьба была связана с событиями конца января 2018 года, когда сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области проводили серию обысков по делу о вооруженном мятеже и госперевороте, якобы подготовленном членами анарходвижения. Капустина доставляли на допрос к следователю, а по дороге, как следует из его заявления в следственное управление СК по Западному военному округу, пытали электрошокерами. С допроса он вышел свидетелем, но запрещенные методы воздействия предпочел предать огласке.

«Одновременно с заявлением на сотрудников ФСБ Илья обратился с ходатайством о мерах госзащиты, так как опасался мести, – сообщил «Фонтанке» его друг. – В ходатайстве было отказано, поэтому Капустин обратился за финской визой, покинул территорию России и попросил убежища».

Прошение о предоставлении политического убежища Капустин подтвердил финскому изданию Iltalehti. По данным газеты, которая ссылается на директора иммиграционной службы Финляндии Эско Репо, петербуржец последовал примеру сотен россиян. В 2016 году число просителей убежища составляло 192, в 2017-м — более 400.

Следственный комитет все же заинтересовался тонкостями работы петербургской ФСБ. В настоящее время идет доследственная проверка.