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13.03.2018 23:57

В Петербурге за январский митинг арестованы ещё двое активистов

Смольнинский районный суд Петербурга признал ещё двоих волонтеров штаба Навального виновными в нарушении установленного порядка проведения митингов. Отбывать наказание они будут под арестом.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, к вечеру 13 марта закончилось заседание по делу Дарьи Мурсалимовой, которая также называет себя Александром Мироновым. Активистке, задержанной ранее в том же Смольнинском суде, вменили повторное нарушение проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и приговорили к 15 суткам административного ареста. Юрист «Открытой России» Анастасия Буракова, представляющая интересы Мурсалимовой, рассказала «Фонтанке», что в январе Дарья участвовала в акции, но целью была не забастовка избирателей, а поддержка политзаключенных. У неё был плакат с соответствующей надписью.

К неделе в спецприемнике приговорили также Сергея Беляева. Ему вменили участие в несанкционированном митинге и сопротивление полиции. Последнее в дополнение к аресту суд оценил в 20 часов исправительных работ. 

Несовершеннолетнего Владимира Казаченко, который вместе с Мурсалимовой пришёл в суд поддержать товарища и был задержан, отпустили из полиции. Также сегодня был задержан волонтер штаба Навального Александр Кирпичев. Он, как и Беляев, упомянут в списке, который якобы был составлен в центре «Э» петербургской полиции. Документ сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом со списком из двадцати фамилий ранее опубликовали активисты. Девять имен из него вычеркнуты.

Справка:

Напомним, что 28 января в Петербурге проходила несогласованная акция «Забастовка избирателей». По данным ГУ МВД по Петербургу и области, в протестном мероприятии, организованном оппозиционером Алексеем Навальным, в Северной столице приняли участие 1,5 тысячи человек. По информации правозащитников «Открытой России» и группы помощи задержанным, в отделах полиции оказались порядка 20 человек: почти всех отпустили после профилактической беседы. Спустя месяц после митинга, накануне выборов, в Петербурге начали арестовывать оппозиционеров, принявших участие в мероприятии.


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