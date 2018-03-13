Женщина, пострадавшая от падения сосульки на Новочеркасском, находится в сознании

Жизнь пострадавшей от падения сосульки в Красногвардейском районе находится вне опасности. Инцидента можно было избежать, управляющей компании власти предписывали очистить крышу проблемного дома еще на выходных.

Как сообщили «Фонтанке» 13 марта в пресс-службе Красногвардейского района, причиной трамвирования прохожей на Новочеркасском проспекте, 41/14 стал произвольный сход наледи.

«В адрес председателя управляющей компании было в праздники отправлено уведомление о необходимости очистки кровли и о личной его ответственности», – уточнили в пресс-службе. Домом 41/14 на углу с Заневской площадью управляет компания «Меркурий».

Женщину госпитализировали в Александровскую больницу. Она находится в сознании. Медики, по информации пресс-службы района, подозревают сотрясение мозга.

Об инциденте на Новочеркасском «Фонтанке» рассказали читатели. По их словам, после падения наледи с семиэтажного дома на голову женщине она упала на асфальт и не поднималась.