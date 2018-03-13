При взрыве на Народного Ополчения пострадали пять человек

Количество пострадавших при взрыве в жилом доме на проспекте Народного Ополчения возросло до пяти. Разрушены шесть квартир.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 13 марта, в петербургские больницы из 219-го дома доставлены три человека. Еще двоим медики оказали помощь на месте, они в госпитализации не нуждаются.

Наиболее серьезные ожоги, по информации нашего издания, получил 35-летний дизайнер-проектировщик. Эпицентр взрыва находился в его квартире на девятом этаже.

Взрывной волной разрушены стены, значительные повреждения, в том числе в результате пожара, получили шесть квартир на седьмом-девятом этажах. Как рассказали «Фонтанке» жильцы, лестничные перекрытия деформированы до пятого этажа. Обследование конструкций продолжается. В МЧС подтвердили, что к 23.00 работы по ликвидации последствий инцидента не завершены.

Из третьего подъезда 219-го дома эвакуированы 82 человека, в том числе шестеро лежачих больных. Временное пристанище владельцы квартир нашли в гимназии № 399 на улице Добровольцев.

Взрыв в девятиэтажном доме на проспекте Народного Ополчения произошел около шести вечера 13 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Официальная версия — взрыв бытового газа. Дом обслуживается управляющей компанией «Жилищник», он подключен к центральному газоснабжению. Договор на обслуживание внутридомового оборудования подписан с фирмой «Универсалгазсервис». Она создана осенью 2017 года. На нее переводят дома, которые ранее числились за Балтийской газовой компанией (БГК).