На содержание фонтанов в Летнем саду готовы потратить 7,4 млн рублей

Русский музей ищет подрядчика для обслуживания фонтанного комплекса в Летнем саду Петербурга. Содержание одиннадцати фонтанов и поливочного водопровода оценили в 7,4 миллиона рублей.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, на эту сумму потенциальному подрядчику предстоит обеспечивать бесперебойную работу комплекса до 30 ноября 2018 года. В список обязанностей входит содержание и техническое обслуживание гидротехнических и инженерных систем, строительных конструкций и элементов декоративного оформления на территории Летнего сада. Среди прочего, перечислены очистка сачками водной поверхности, сбор и удаление монет с дна, а также борьба с пятнами и ржавчиной.

На ежедневные работы отводится пять часов: с семи до десяти утра и с десяти вечера до полуночи. Отмечается, что они должны приносить минимум неудобств как посетителям, так и сотрудникам музея. В противном случае выполнять их следует в санитарные дни.