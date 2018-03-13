Центризбирком убирает из списков избирателей 2 млн «мертвых душ» и «двойников»

Центральная избирательная комиссия чистит базу данных избирателей. Из нее уже убрали более 2 млн человек из-за повторяющихся и дублирующихся данных.

Об этом 13 марта заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы». Она уточнила, что из списка избирателей удалены около 2 млн «двойников» и «мертвых душ». В результате в перечне могут остаться всего около 107 млн граждан вместо 109-ти.

«Жили в одном месте, переехали, их внесли в списки регистрации, и они оказались на двух участках. Раньше считали, у нас 100 с чем-то миллионов в России, а еще 1 миллион 800 — за границей. Оказалось, что все не так. Оказалось, что многие из тех, кто за границей, они и здесь приписаны. Получается двойной счет», — уточнила Памфилова.

Отметим, согласно официальным данным на 1 января 2018-го на территории РФ было почти 109 млн избирателей, еще 1,87 млн — за рубежом.