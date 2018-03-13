Еще
01:30 14.03.2018
Пришлите свою новость!
01:16
На Новой сцене Александринки поставили «Дневники» Гомбровича
01:10
СМИ: заместителя Тиллерсона уволили за то, что он рассказал об отставке своего шефа
00:44
Польское консульство в Петербурге сохранило за собой особняк на 5-й Советской
00:26
Роскомнадзор хочет контролировать все соцсети и мессенджеры в мире
00:12
Свидетель по делу о государственном перевороте попросил убежища в Финляндии
13/03
В Петербурге за январский митинг арестованы ещё двое активистов
13/03
Женщина, пострадавшая от падения сосульки на Новочеркасском, находится в сознании
13/03
При взрыве на Народного Ополчения пострадали пять человек
13/03
На содержание фонтанов в Летнем саду готовы потратить 7,4 млн рублей
13/03
Центризбирком убирает из списков избирателей 2 млн «мертвых душ» и «двойников»
13/03
ФСБ задержала в Москве 60 вербовщиков боевиков для Ирака и Сирии
13/03
Главы Генштабов России и США обсудили обстановку в Сирии
13/03
Пользователи Telegram подали иск к ФСБ
13/03
СМИ: Смерть соратника Березовского в Лондоне расследует антитеррористическая полиция
13/03
Роскомнадзор и МИД пригрозили закрытием британских СМИ в России
13/03
Нобоа: надо задать вопрос Манчини, почему у меня не получилось в «Зените»
13/03
Сын председателя Горизбиркома стал заместителем главы в Московском районе
13/03
«Фантастические твари» вернулись в новом трейлере: «Что скажете, Дамблдор?»
13/03
В разрушенном доме на Народного ополчения жил предполагаемый террорист из «Перекрестка»
13/03
СК: В жилом доме в Петербурге взорвался бытовой газ
13/03
МЧС: Поисковые работы на месте взрыва на Народного ополчения завершены
13/03
Один из пострадавших при взрыве на Народного ополчения - в НИИ им. Джанелидзе
13/03
ЦБ: отток капитала из России в январе-феврале вырос больше, чем в два раза
13/03
Сына бывшего ректора Консерватории арестовали на 10 суток за митинг в январе
13/03
Эвакуированных из дома на Народного Ополчения могут временно разместить в автобусах
13/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 марта
13/03
Из-за взрыва в жилом доме проспект Народного Ополчения не перекрывали
13/03
Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения
13/03
Смольный определил пешеходные пространства на ближайшие 4 года
13/03
С 11 апреля возобновятся рейсы Россия – Египет
13/03
Сосулька пробила голову прохожей в Петербурге
13/03
ФИФА извинилась перед болельщиками за проблемы с покупкой билетов на ЧМ-2018
13/03
Прокуратура: Задолженность по зарплате в СМУ-11, которое прокладывает тоннели метро, погашена
13/03
МИД РФ: Россия непричастна к отравлению Скрипаля, ответа на ультиматум Великобритании не будет
13/03
«Строительный трест»: Высотки вместо детсада на Сантьяго-де-Куба не будет
13/03
Трамп: Кажется, в отравлении Скрипаля виновата Россия
13/03
Бастрыкина и Беглова попросили о прокурорской проверке бывшего подрядчика «Охта-Модерна»
13/03
Пенсионер попал под грузовик на перекрестке Вербной и Репищевой
13/03
«В общем, все умерли»: в HBO прошла читка финала «Игры престолов»
13/03
В Лондоне умер соратник Березовского Николай Глушков
13/03
Саввиди объяснил, почему выбежал на футбольное поле с оружием: он хотел уберечь болельщиков от провокаций
13/03
«Язь», «Зайчик» и «Нежданчик»: Как россияне предлагают назвать показанное Путиным вооружение
13/03
Hyundai построит в Петербурге завод по производству двигателей
13/03
Финских школьников будут учить роботы
13/03
Трижды лопнувшая труба оставила без тепла дома в центре Петербурга
13/03
Аэроэкспресс от Витебского вокзала могут продлить до города-спутника Южный
13/03
На Обводном дорогу автомобилистам скрасил мужчина на роликах с гитарой
13/03
В Смольнинском суде задержали сторонника Навального во время заседания
13/03
Благотворительные фестивали Музея варежки собрали почти полмиллиона рублей
13/03
В Петербурге обвиняемым в гибели 16 человек при крушении вертолета просят по два года
13/03
Госдеп США возглавит директор ЦРУ Майк Помпео, Тиллерсона отправили в отставку
13/03
Свято-Владимирской школе у Новодевичьего монастыря построят спорткомплекс
13/03
Экологи не нашли масляных пятен на поверхности Оккервиля
13/03
Володин обвинил Британию в отравлении экс-разведчика Скрипаля
13/03
Проглотившего щепку младенца 2 месяца лечили от острого бронхита
13/03
Игрока «Зенита» Эмануэля Мамману прооперируют в Риме
13/03
Венесуэла ставит инфляционные рекорды
13/03
Исполнитель роли Гэндальфа перевоплотится в старого мошенника
13/03
Руководство оперативной таможни Северо-Запада вызвали на ковер в "контрабандное" управление в Москве
13/03
В Чувашии заключенному разрешили не сдирать с себя кожу
13/03
Трехлетнюю передышку от Дацика для проституток просит прокуратура
13/03
На КАД – тройное ДТП с пострадавшим
13/03
Британский посол вызван в МИД России
13/03
СМИ: Агенты ФБР пытались проникнуть в тайскую тюрьму, чтобы поговорить с Рыбкой
13/03
Из-за матча «Зенит» - «РБ Лейпциг» в Петербурге продлят работу метро
13/03
ЦБ предложил лишать свободы за нарушение своих запретов
13/03
Роскомнадзор отменил «бюрократию» ради ЧМ-2018
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
13.03.2018 22:49

Центризбирком убирает из списков избирателей 2 млн «мертвых душ» и «двойников»

Центральная избирательная комиссия чистит базу данных избирателей. Из нее уже убрали более 2 млн человек из-за повторяющихся и дублирующихся данных.

Об этом 13 марта заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы». Она уточнила, что из списка избирателей удалены около 2 млн «двойников» и «мертвых душ». В результате в перечне могут остаться всего около 107 млн граждан вместо 109-ти. 

«Жили в одном месте, переехали, их внесли в списки регистрации, и они оказались на двух участках. Раньше считали, у нас 100 с чем-то миллионов в России, а еще 1 миллион 800 — за границей. Оказалось, что все не так. Оказалось, что многие из тех, кто за границей, они и здесь приписаны. Получается двойной счет», — уточнила Памфилова.

Отметим, согласно официальным данным на 1 января 2018-го на территории РФ было почти 109 млн избирателей, еще 1,87 млн — за рубежом.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00

Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ

Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00

КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9

Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04

Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего

Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге за январский митинг арестованы ещё двое активистов
Центризбирком убирает из списков избирателей 2 млн «мертвых душ» и «двойников»
Пользователи Telegram подали иск к ФСБ
«Язь», «Зайчик» и «Нежданчик»: Как россияне предлагают назвать показанное Путиным вооружение
Володин обвинил Британию в отравлении экс-разведчика Скрипаля
В Чувашии заключенному разрешили не сдирать с себя кожу
Британский посол вызван в МИД России
В «Почте России» хотят избавиться от очередей к концу года
Собчак «открестилась» от Путина
Российские и японские ученые открыли «узорчатую рыбу-собаку»
День Помпео: о чем говорил будущий госсекретарь США
Как суд “Розового кролика” правильному сексу учил
Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»
Лора Белоиван: Мы живем в чьей-то книжке, и это не Библия
Кому на пенсию жить хорошо
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Кто сливает бизнес банкам
Как храм муз изгоняет торговцев сосисками
Уроки немецкого: О вреде рукоблудия и китайских пытках
Наполеоновские войны на истфаке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Три человека пострадали при взрыве на Народного Ополчения

На КАД – тройное ДТП с пострадавшим

В Петербурге открыт сезон фонтанов: на Загородном бил высотой с 5-этажный дом

Новости компаний
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00
Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ
Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00
КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9
Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04
Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего
Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Магазин "Кей"
07.03.2018 10:00
Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ
Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
Фото предоставлено компанией Setl City
06.03.2018 17:40
Setl City проектирует новую школу и два детских сада в ЖК «Солнечный город»
Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 13:40
«Победа» перевезла первого миллионного пассажира в 2018 году
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 5 марта перевезла первого миллионного пассажира с начала 2018 года – на месяц раньше, чем в прошлом году.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
Фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
02.03.2018 18:22
В Петербурге открыли новый корпус Мариинской больницы
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 2 марта торжественно открыли новый корпус Мариинской больницы. Стоимость его строительства составила 3,2 миллиарда рублей.
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00
«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
Компания «MIR VR»
02.03.2018 10:30
Петербургские школьники сдают ЕГЭ в VR-шлеме – будущее уже сегодня
1 марта в лектории Охта Lab ТРК «Охта Молл» состоялся бесплатный урок в формате виртуальной реальности для петербургских школьников в рамках социальной программы «МИР Учащимся», организованной компанией MIR VR
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.