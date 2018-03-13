ФСБ задержала в Москве 60 вербовщиков боевиков для Ирака и Сирии

Федеральная служба безопасности вместе с МВД задержала 60 иностранных граждан, которые занимались вербовкой боевиков в России.

Как говорится 13 марта в официальном сообщении ФСБ, этническая преступная группа действовала на территории Москвы и Московской области. Был организован «канал нелегальной переправки сторонников МТО «ИГ» («Исламское государство» – организация запрещена на территории РФ — прим. ред.) в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях», – уточнили в ФСБ. Кроме того, группировка занималась незаконной легализацией в России мигрантов из Центральной Азии.

Всего в ходе спецоперации задержали 60 иностранных граждан. Обыски проводили по 17 адресам, в результате удалось найти «три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств». В ФСБ заявили, что доказана связь группировки с эмиссарами международных террористических организаций.