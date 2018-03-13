Главы Генштабов России и США обсудили обстановку в Сирии

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Об этом 13 марта сообщается на официальном сайте Минобороны РФ. В сообщении уточняется, что переговоры прошли по инициативе российской стороны. Герасимов и Данфорд обсудили «вопросы, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, а также обстановку в Восточной Гуте». И договорились «продолжить двусторонние контакты».

Напомним, утром 13 марта Валерий Герасимов заявил, что американские военные собираются нанести удар по столице Сирии. И подчеркнул, что Россия готова принять «ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять». Начальник Генштаба РФ добавил, что США собираются устроить провокацию и обвинить режим Башара Асада в применении химического оружия, что и станет поводом для нанесения удара по Дамаску. Неизвестно, обсуждал ли Герасимов эти предположения с председателем Комитета начальников штабов ВС США.