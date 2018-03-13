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13.03.2018 22:01

Пользователи Telegram подали иск к ФСБ

Коллективный иск от пользователей Telegram подан в Мещанский районный суд Москвы. Об этом 13 марта сообщили в «РосКомСвободе», развернувшей кампанию в защиту мессенджера. 

Как пишет РБК со ссылкой на юриста организации Саркиса Дарбиняна, на защиту конфиденциальности мессенджера встали 35 человек. Именно столько нотариально заверенных доверенностей получила «РосКомСвобода». Все эти люди являются пользователями Telegram и просят признать требования Федеральной службы безопасности предоставить ключи для дешифровки сообщений сервиса незаконными. Подобные действия ФСБ ставят под угрозу как безопасность переписки, так и конфиденциальность данных всех пользователей мессенджера. 

С инициативой коллективного иска в защиту мессенджера «РосКомСвобода» выступила в декабре прошлого года. В конце января закончился первый этап «Битвы за Telegram». К этому времени отстаивать в суде надежность сетевой переписки были готовы семь тысяч человек. Впрочем, по словам Дарбиняна, 35 человек для коллективного иска достаточно. 

Напомним, в конце прошлого года суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Тогда стало известно, что настойчивое желание ФСБ получить коды связано с взрывом в метро Петербурга и касается конкретных абонентов — братьев Азимовых, арестованных по делу о теракте. Защита назвала эту информацию ложной

После решения в отношении мессенджера у Роскомнадзора появилось право заблокировать Telegram на территории страны. Однако ведомство этим правом не воспользовалось. Сам основатель сервиса Павел Дуров неоднократно заявлял, что не будет сотрудничать со спецслужбами, если это затрагивает свободу слова и тайну переписки. Экстремистские каналы из мессенджера удаляются.


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