СМИ: Смерть соратника Березовского в Лондоне расследует антитеррористическая полиция

Расследованием смерти Николая Глушкова, бывшего одним из ближайших соратников Бориса Березовского, занимается антитеррористическая полиция.

Как передает 13 марта Sky News, об этом заявили в Скотланд-Ярде. Там пояснили, что антитеррористические подразделения заинтересовались инцидентом «из-за связей, которые были у умершего». Однако никакой связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пока в полиции не увидели. Смерть Глушкова официально называют «необъяснимой».

Как сообщалось ранее, Николай Глушков умер в возрасте 69 лет в своем доме в центре Лондона. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники написал, что на шее умершего нашли следы удушения. По предварительной информации, рассматриваются версии как убийства, так и самоубийства. Напомним, Бориса Березовского нашли повесившимся в марте 2013 года также в Лондоне. По официальной версии, затягивать петлю ему никто не помогал.