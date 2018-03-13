СМИ: Смерть соратника Березовского в Лондоне расследует антитеррористическая полиция
Расследованием смерти Николая Глушкова, бывшего одним из ближайших соратников Бориса Березовского, занимается антитеррористическая полиция.
Как передает 13 марта Sky News, об этом заявили в Скотланд-Ярде. Там пояснили, что антитеррористические подразделения заинтересовались инцидентом «из-за связей, которые были у умершего». Однако никакой связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пока в полиции не увидели. Смерть Глушкова официально называют «необъяснимой».
Как сообщалось ранее, Николай Глушков умер в возрасте 69 лет в своем доме в центре Лондона. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники написал, что на шее умершего нашли следы удушения. По предварительной информации, рассматриваются версии как убийства, так и самоубийства. Напомним, Бориса Березовского нашли повесившимся в марте 2013 года также в Лондоне. По официальной версии, затягивать петлю ему никто не помогал.
Справка:
Николай Глушков в 1989 – 1991 годах занимал должность заместителя руководителя (Березовского) в компании «ЛогоВАЗ». Затем он руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году стал заместителем гендиректора «Аэрофлота». В 2000 году его арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. Глушкова обвинили в мошенничестве, хищении валюты, а также в отмывании за границей преступно нажитого и невозвращении денег в страну. В 2004-м его приговорили к трем годам и трем месяцам заключения и освободили прямо в зале суда (он отбыл срок, находясь под судом). В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017-м Савеловский суд Москвы снова осудил беглеца — его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.
Напомним, смерти российских беженцев в Великобритании в последнее время — в центре внимания из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию.