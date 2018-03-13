Роскомнадзор и МИД пригрозили закрытием британских СМИ в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство готово немедленно ответить на запрет телеканала Russia Today в Великобритании.

Его заявление приводится 13 марта на официальном сайте ведомства. «В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», – говорит глава РКН.

Еще жестче подошла к этому вопросу официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», что в России не будет работать ни одно британское средство массовой информации, если Лондон введет санкции против Russia Today.

Напомним, ранее британский медиарегулятор Ofcom допустил, что у RT могут отозвать лицензию, если власти докажут причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.