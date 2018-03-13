Роскомнадзор и МИД пригрозили закрытием британских СМИ в России
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство готово немедленно ответить на запрет телеканала Russia Today в Великобритании.
Его заявление приводится 13 марта на официальном сайте ведомства. «В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», – говорит глава РКН.
Еще жестче подошла к этому вопросу официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», что в России не будет работать ни одно британское средство массовой информации, если Лондон введет санкции против Russia Today.
Напомним, ранее британский медиарегулятор Ofcom допустил, что у RT могут отозвать лицензию, если власти докажут причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Лондона и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.