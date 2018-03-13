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13.03.2018 21:18

Нобоа: надо задать вопрос Манчини, почему у меня не получилось в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа, отданный в аренду в «Рубин», рассказал, почему у него не получилось закрепиться в петербургском клубе.

«Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за «Рубин» – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда. Мои отношения с Манчини, возможно, не такие близкие, как с другими тренерами, но это нормально, для меня это не было проблемой. Нет, никаких личных конфликтов у нас не было. Все, что случилось, относится исключительно к профессиональной стороне вопроса», – цитирует Нобоа 13 марта «Спорт-Экспресс». 

Напомним, Кристиан Нобоа перешёл в «Зенит» в июне 2017 года, подписав контракт на 3 года. С тех пор он сыграл за сине-бело-голубых всего 9 матчей — шесть в Лиге Европы, два в чемпионате России и один в Кубке России. 18 февраля он на правах аренды ушёл в «Рубин».


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