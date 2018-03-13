Сын председателя Горизбиркома стал заместителем главы в Московском районе

Сын председателя городской избирательной комиссии Виктора Панкевича Евгений назначен на новый пост. Информация об этом опубликована на сайте Смольного, также ее подтвердили в администрации района.

«Сейчас во многих районах появляется пятый заместитель главы. Евгений Панкевич для нас ценный кадр. Он знает два языка, имеет опыт работы в туристической области. У нас он как раз этим и займется. Надеюсь, что он сможет привлечь туристов в Московский район», – сообщил «Фонтанке» 13 марта глава района Владимир Ушаков.

Он подчеркнул, что назначение Панкевича, сына главы Горизбиркома, за две недели до выборов никак с ними не связано. «У него большой трудовой путь, а у нас в районе много обязанностей. В том числе, на Евгения Панкевича ляжет еще и спорт», – добавил Ушаков.

Напомним, что ранее Панкевич-младший руководил Городским туристско-информационным бюро. Эту должность он получил в 2016 году, тогда же проходила выборная кампания в Государственную думу и городской ЗакС. До этого Евгений Панкевич был заместителем директора музея Суворова по развитию и советником главы администрации Центрального района.